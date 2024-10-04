Кержаков: Готов вернуться к тренерской работе в России

Бывший тренер «Кайрата», «Пари НН» и «Спартака» из Суботицысообщил, что не против снова возглавить один из российских клубов.

«Конечно, моё возвращение к работе в России возможно. Если будет интересное предложение, то я с удовольствием его рассмотрю. Есть ли в планах постажироваться в иностранном клубе, как в "Севилье"? Всё будет зависеть от моей занятости и возможностей. Если будет получаться, то обязательно», — цитирует Кержакова ТАСС.

Последним клубом в тренерской карьере Кержакова был казахстанский «Кайрат», который он покинул в сентябре 2024 года. В России он возглавлял «Томь» (с сентября 2020 по май 2021 года) и «Пари НН» (с июня 2021 по июнь 2022 года).