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    «Аугсбург» обыграл «Боруссию» М в матче Бундеслиги

    «Аугсбург» — «Боруссия» М: счет матча 2:1, обзор голов

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    «Аугсбург» на своем поле одолел «Боруссию» М в матче 6-го тура немецкой Бундеслиги.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    В составе хозяев голы записали на свой счет Кевен Шлоттербек на 39-й минуте и Алексис Клод-Морис на 65-й минуте.

    Единственный гол у «Боруссии» М забил Тим Кляйндинст на 72-й минуте.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Аугсбург — Боруссия М 2:1
    Голы: 1:0 Кевен Шлоттербек (39'), 2:0 Алексис Клод-Морис (65'), 2:1 Тим Кляйндинст (72') Аугсбург: Недилько Лабрович, Максимилиан Бауэр, Джеффри Гауэлеу, Кевен Шлоттербек (Крислен Матсима, 68'), Димитрис Яннулис, Фрэнк Аниика, Кристиян Якич, Эльвис Реджбечай (Фредрик Йенсен, 85'), Мариус Вольф (Henri Koudossou, 57'), Стив Мунье (Алексис Клод-Морис, 57'), Филлип Тиц Боруссия М: Мориц Николас, Лука Нец, Нико Эльведи (Марвин Фридрих, 46'), Джозеф Скалли (Штефан Ляйнер, 76'), Кевин Штёгер, Юлиан Вайгль, Филипп Зандер (Рокко Райтц, 64'), Тим Кляйндинст, Алассан Плеа (Грант-Леон Ранос, 81'), Томаш Чванчара (Робин Хак, 64'), Kou Itakura Предупреждения: Юлиан Вайгль (59'), Эльвис Реджбечай (73'), Грант-Леон Ранос (85'), Лука Нец (88'), Максимилиан Бауэр (90 + 5'), Робин Хак (90 + 5')

    После этого матча «Аугсбург» занимает 11-е место в таблице Бундеслиги с 7-ю очками в активе. «Боруссия» М — на 12-й позиции (6).

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