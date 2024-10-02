«Крылья Советов» — «Динамо» Махачкала: составы, коэффициенты, прогноз

Стали известны стартовые составыМахачкала на матч 5-го тура группового этапа Кубка России.

«Крылья Советов»: Фролов, Гальдамес, Гапонов, Грибакин, Бабкин, Мендес, Бабаев, Орозко, Дмитриев, Цыпченко, Шитов.

«Динамо» Махачкала: Магомедов, Ковачевич, Кирш, Котин, Сундуков, Сандрачук, Крачковский, Ангбан, Джавад, Магомедов, Сердеров.

Матч между этими командами стартует сегодня, 2-го октября в 19:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке. Следите за ходом поединка — тут.

После 4-х туров на групповом этапе Кубка России «Крылья Советов» занимают последнее 4-е место без набранных очков, а махачкалинское «Динамо» — на 3-й позиции (7 баллов).