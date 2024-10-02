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    «Крылья Советов» и «Динамо» Махачкала опубликовали стартовые составы на матч КР

    «Крылья Советов» — «Динамо» Махачкала: составы, коэффициенты, прогноз

    Футбол Календарь Кубка России Фонбет Кубок России Футбол России Крылья Советов Динамо-Махачкала
    Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Динамо» Махачкала на матч 5-го тура группового этапа Кубка России.

    Дмитрий Цыпченко — игрок «Крыльев Советов»
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    Дмитрий Цыпченко — игрок «Крыльев Советов»

    «Крылья Советов»: Фролов, Гальдамес, Гапонов, Грибакин, Бабкин, Мендес, Бабаев, Орозко, Дмитриев, Цыпченко, Шитов.

    «Динамо» Махачкала: Магомедов, Ковачевич, Кирш, Котин, Сундуков, Сандрачук, Крачковский, Ангбан, Джавад, Магомедов, Сердеров.

    Матч между этими командами стартует сегодня, 2-го октября в 19:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке. Следите за ходом поединка — тут.

    После 4-х туров на групповом этапе Кубка России «Крылья Советов» занимают последнее 4-е место без набранных очков, а махачкалинское «Динамо» — на 3-й позиции (7 баллов).

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