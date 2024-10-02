2 октября в 5-м туре группового этапа Кубка России по футболу сыграют «Крылья Советов» и «Динамо» Махачкала. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Крылья Советов» — «Динамо» Мх, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Крылья Советов»

Турнирное положение: Самарцы нынче недостаточно стабильны. На текущий момент команда осела на 10 месте турнирной таблицы.

При этом «Крылья Советов» в 10 поединках чемпионата забили 9 мячей. А вот пропускает команда несколько чаще — 14 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре самарцы снова не сумели победить. «Крылья Советов» подписали мировую с «Химками» (0:0).

До того команда не сумела одолеть «Ахмат» (1:1). Да и в кубковом поединке со «Спартаком» «крылышки» были биты (1:4).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Крылья Советов» добыл 1 победу. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в 4 кубковых матчах «Крылья Советов» не набрали ни одного очка. Да и забили подопечные Игоря Осинькина лишь 2 мяча.

Поединки с махачкалинцами для команды исторически складываются крайне неудачно. В обоих очных поединках «Крылья Советов» проиграли.

Очевидно, что самарцы откровенно доигрывают Кубок. Да и шансы даже на 3 месте в группе безнадежно потеряны.

«Динамо» Махачкала

Турнирное положение: Махачкалинцы уже показали, что могут дай бой кому угодно. При этом по итогам первых 10 туров чемпионата команда находится на 12 месте турнирной таблицы.

Причем «Динамо» Махачкала относительно неплохо действует в обороне. В 10 матчах РПЛ команда пропустила в свои ворота 8 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре команда Хасана Биджиева потерпела досадную неудачу. Махачкалинцы минимально уступили своим московским одноклубникам.

До того команда не сумела переиграть «Ростов» (0:0). Да и в кубковой встрече с московским «Динамо» дагестанцы уступили в серии пенальти.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Динамо» Махачкала добыл 4 ничьих. В этих матчах игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Махачкалинцы никому за здорово живешь очков не отдают. Вот только в 2 своих последних матчах подопечные Биджиева не смогли отличиться.

При этом махачкалинцы еще явно пободаются в Кубке России. В своей группе команда находится на 3 месте турнирной таблицы, лишь на балл отставая от второй позиции.

В четырех турах группового этапа Кубка «Динамо» Махачкала пропустил 4 мяча. А вот средняя результативность едва превосходит гол за матч — 5 результативных выстрелов.

И уж точно махачкалинцы не собираются лишь обороняться. Да и пора бы подопечным Биджиева прибавить в плане реализации.

Статистика для ставок

«Динамо» Махачкала забило всего 4 мяча в 10 матчах чемпионата

«Крылья Советов» в 10 матчах РПЛ пропустили 14 мячей

Махачкалинцы не забивали в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Крылья Советов» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.42, а победа оппонента — в скромные 3.45.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.13 и 1.74.

Прогноз: «Динамо» Махачкала борется за одно из мест в дуэте лидеров группы, и наверняка будет активно атаковать.

«Крылья Советов» больше озабочены сохранением прописки в элите, так что вряд ли будут особо надрываться в Кубке.

Ставка: Победа «Динамо» Махачкала за 3.45.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.13