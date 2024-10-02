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    Немотивированные «крылышки» уступят махачкалинцам

    «Крылья Советов» — «Динамо» Мх. Ставка (к. 3.45) и прогноз на футбол, Кубок России, 2 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Крылья Советов» — «Динамо» Мх
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    Бенжамин Гарре
    2 октября в 5-м туре группового этапа Кубка России по футболу сыграют «Крылья Советов» и «Динамо» Махачкала. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Крылья Советов» — «Динамо» Мх, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок. Группа A 02 Октября 2024 года

    Крылья Советов

  • Самара
    •  Крылья Советов 19:00 Динамо Мх

    Динамо Мх

  • Махачкала
    •

    «Крылья Советов»

    Турнирное положение: Самарцы нынче недостаточно стабильны. На текущий момент команда осела на 10 месте турнирной таблицы.

    При этом «Крылья Советов» в 10 поединках чемпионата забили 9 мячей. А вот пропускает команда несколько чаще — 14 мячей.

    Крылья Советов — Динамо Мх: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре самарцы снова не сумели победить. «Крылья Советов» подписали мировую с «Химками» (0:0).

    До того команда не сумела одолеть «Ахмат» (1:1). Да и в кубковом поединке со «Спартаком» «крылышки» были биты (1:4).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Крылья Советов» добыл 1 победу. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в 4 кубковых матчах «Крылья Советов» не набрали ни одного очка. Да и забили подопечные Игоря Осинькина лишь 2 мяча.

    Поединки с махачкалинцами для команды исторически складываются крайне неудачно. В обоих очных поединках «Крылья Советов» проиграли.

    Очевидно, что самарцы откровенно доигрывают Кубок. Да и шансы даже на 3 месте в группе безнадежно потеряны.

    «Динамо» Махачкала

    Турнирное положение: Махачкалинцы уже показали, что могут дай бой кому угодно. При этом по итогам первых 10 туров чемпионата команда находится на 12 месте турнирной таблицы.

    Причем «Динамо» Махачкала относительно неплохо действует в обороне. В 10 матчах РПЛ команда пропустила в свои ворота 8 мячей.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда Хасана Биджиева потерпела досадную неудачу. Махачкалинцы минимально уступили своим московским одноклубникам.

    До того команда не сумела переиграть «Ростов» (0:0). Да и в кубковой встрече с московским «Динамо» дагестанцы уступили в серии пенальти.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Динамо» Махачкала добыл 4 ничьих. В этих матчах игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Махачкалинцы никому за здорово живешь очков не отдают. Вот только в 2 своих последних матчах подопечные Биджиева не смогли отличиться.

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    При этом махачкалинцы еще явно пободаются в Кубке России. В своей группе команда находится на 3 месте турнирной таблицы, лишь на балл отставая от второй позиции.

    В четырех турах группового этапа Кубка «Динамо» Махачкала пропустил 4 мяча. А вот средняя результативность едва превосходит гол за матч — 5 результативных выстрелов.

    И уж точно махачкалинцы не собираются лишь обороняться. Да и пора бы подопечным Биджиева прибавить в плане реализации.

    Статистика для ставок

    • «Динамо» Махачкала забило всего 4 мяча в 10 матчах чемпионата

    • «Крылья Советов» в 10 матчах РПЛ пропустили 14 мячей

    • Махачкалинцы не забивали в 2 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Крылья Советов» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.42, а победа оппонента — в скромные 3.45.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.13 и 1.74.

    Прогноз: «Динамо» Махачкала борется за одно из мест в дуэте лидеров группы, и наверняка будет активно атаковать.

    «Крылья Советов» больше озабочены сохранением прописки в элите, так что вряд ли будут особо надрываться в Кубке.

    Ставка: Победа «Динамо» Махачкала за 3.45.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.13

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    «Крылья Советов» — «Динамо» Мх: прогноз, ставка (3.45), статистика, коэффициенты матча 02.10.2024. Прогнозы на футбол. Немотивированные «крылышки» уступят махачкалинцам
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