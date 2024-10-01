Кейн: Это будет особенная игра для «Астон Виллы»

Нападающийвысказался о предстоящем матче противв Лиге чемпионов.

«У них хорошая команда, они заслуживают играть в Лиге чемпионов после своего великолепного сезона. Я всегда рад вернуться в Англию и сыграть там. Это будет потрясающая атмосфера, это будет их первая игра в Лиге чемпионов за очень долгое время, она будет для них особенной.

Мы стараемся доминировать в каждой игре и играть в свой стиль. Мы будем прессинговать высоко и пытаться отобрать мяч. И, надеюсь, забьём несколько голов, больше, чем в матче с Байером», — приводит слова Кейна Bayern&Germany.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Матч «Астон Вилла» — «Бавария» состоится уже 2 октября и начнется в 22:00 мск.