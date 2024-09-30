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    Деменко: Игнашевич — интересный тренер для «Крыльев Советов»

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    Экс-футболист Максим Деменко высказался о возможном назначении Сергея Игнашевича на пост главного тренера «Крыльев Советов».

    Сергей Игнашевич
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    Сергей Игнашевич

    «Мы видели, как Сергей Игнашевич провёл неплохую работу в "Балтике". Команда вышла в Суперфинал Кубка России, но вылетела из РПЛ. Если брать целиком, то у команды были неплохие футболисты, которые сейчас играют в РПЛ. Также он хорошо работал с молодёжью.

    Игнашевич — это перспективный и интересный тренер для "Крыльев Советов". Но он ещё не раскрылся в качестве специалиста», — сказал Деменко Чемпионату.

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