Деменко: Игнашевич — интересный тренер для «Крыльев Советов»

Экс-футболиствысказался о возможном назначениина пост главного тренера

«Мы видели, как Сергей Игнашевич провёл неплохую работу в "Балтике". Команда вышла в Суперфинал Кубка России, но вылетела из РПЛ. Если брать целиком, то у команды были неплохие футболисты, которые сейчас играют в РПЛ. Также он хорошо работал с молодёжью.

Игнашевич — это перспективный и интересный тренер для "Крыльев Советов". Но он ещё не раскрылся в качестве специалиста», — сказал Деменко Чемпионату.

Ранее главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о возможном уходе из самарского клуба. После 10-и туров в РПЛ команда занимает 10-е место в таблице с 11-ю очками в активе.