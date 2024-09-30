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    Анчелотти: Очень жаль, но мы не отчаиваемся

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    Наставник «Реала» Карло Анчелотти высказался о матче с «Атлетико» в 6-м туре Примеры. Игра закончилась вничью 1:1.

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «Я всегда думаю позитивно — сегодня мы приблизились на одно очко к лидеру, у нас хорошая динамика и мы думаем об игре в среду.

    Мы продолжаем борьбу. Ничья в этой игре с учетом того, что произошло в прошлом году, может быть полезна для будущего.

    Мы очень хорошо провели почти весь матч, но в концовке им удалось сделать отличную передачу. Такое случается, соперник очень сильный, у него много качеств. Все было сделано в последние минуты. Очень жаль, но мы не отчаиваемся», — цитирует Анчелотти AS.

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