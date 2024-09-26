Луческу: ПАОК показал с «Галатасараем» яркий футбол

«Галатасарай» Фото: globallookpress.com
«Это была непростая игра, но мы стали свидетелями яркого футбола. Наш противник оказался достаточно сильным.
Мы старались действовать слаженно и создали немало перспективных моментов, но ключевым остаётся умение забивать — это помогает снять напряжение с команды. Мы действительно показали достойную игру сегодня», — приводит слова Луческу пресс-служба УЕФА.
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
ПАОК следующий матч в Лиге Европы сыграет 3 октября с румынской «Стяуа».