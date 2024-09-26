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    Луческу: ПАОК показал с «Галатасараем» яркий футбол

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    Наставник ПАОКа Рэзван Луческу высказался о поражении от «Галатасарая» (1:3) в матче 1-го тура общего этапа Лиги Европы.

    «Галатасарай»
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    «Галатасарай»

    «Это была непростая игра, но мы стали свидетелями яркого футбола. Наш противник оказался достаточно сильным.

    Мы старались действовать слаженно и создали немало перспективных моментов, но ключевым остаётся умение забивать — это помогает снять напряжение с команды. Мы действительно показали достойную игру сегодня», — приводит слова Луческу пресс-служба УЕФА.

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    ПАОК следующий матч в Лиге Европы сыграет 3 октября с румынской «Стяуа».

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