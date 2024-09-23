Мостовой: Если вернусь в Виго, то весь город встанет на уши

Экс-игрок сборной России и испанской «Сельты»объяснил в своей ироничной манере, почему не хочет проходит стажировку в своем бывшем клубе из Виго.

«Я не то что легенда "Сельты", а всего российского футбола. Но на стажировку в Испанию вряд ли поеду. Сейчас тяжело с перелетами и переездами. Даже в Лиге чемпионов уже люди начинают жаловаться. Скоро футболисты начнут в самолете переодеваться, потом выходить на поле, а уже вновь в самолете мыться и лететь обратно.

Основная причина, по которой не рассматриваю стажировку в "Сельте" — логистика. Лететь 20 часов — тяжело. Но если поступит предложение и скажут: "Алекс, давай приезжай", то, может, плюну на все и поеду. А пока из команды не общались со мной. У меня там всего два человека осталось, с кем я играл.

Ясно, что если я приеду в Виго, то весь город встанет на уши. А если на поле выйду, тогда вообще трибуны упадут», — цитирует Мостового Sport24.

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За клуб из Виго Мостовой играл с 1996 по 2004 год. Всего провел там 277 матчей, забил 71 гол и получил от болельщиков прозвище «Царь».