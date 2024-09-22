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    «Динамо» избежало поражения в матче РПЛ против «Спартака»

    «Спартак» — «Динамо»: счет матча 2:2, обзор голов

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    «Спартак» на своем поле сыграл вничью с «Динамо» (2:2) в матче 9-го тура российской Премьер-лиге.

    Константин Тюкавин — нападающий «Динамо»
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    Константин Тюкавин — нападающий «Динамо»

    Первый гол забили гости уже на 3-й минуте встречи. Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин получил мяч накраю штрафной и пробил в дальний угол ворот.

    «Спартаку» удалось сравнять счет спустя 4 минуты. Форвард команды Манфред Угальде совершил отличный удар и попал точно в ворота — 1:1.

    На 23-й минуте «Спартак» и вовсе вышел вперед. Арбитр назначил пенальти в ворота «Динамо», а полузащитник «красно-белых» Эсекьель Барко уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар.

    Уже на 90+5-й минуте «бело-голубым» удалось сравнять счет благодаря голу Константина Тюкавина.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Спартак — Динамо 2:2
    Голы: 0:1 Константин Тюкавин (3'), 1:1 Манфред Угальде (7'), 2:1 Barco E. (пенальти) (23'), 2:2 Константин Тюкавин (90+5') Спартак: Александр Максименко, Срджан Бабич, Олег Рябчук, Даниил Хлусевич, Руслан Литвинов, Роман Зобнин, Наиль Умяров, Хесус Медина, Тео Бонгонда, Манфред Угальде, Barco E. Динамо: Милан Майсторович, Роберто Фернандес, Элазар Даса, Николас Маричал, Хорхе Карраскаль, Битело, Муми Нгамал, Даниил Фомин, Константин Тюкавин, Lunev A., Arthur Gomes Предупреждения: Срджан Бабич (53'), Битело (56'), Maouhoub E. (71'), Роберто Фернандес (72'), Maouhoub E. (74'), Хесус Медина (80')

    После этого матча «Динамо» занимает 4-е место в таблице РПЛ с 17-ю очками в активе. «Спартак» — на 5-й позиции (16).

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