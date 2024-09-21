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    Степашин о поражениях «Динамо»: С «Зенитом» надо было забивать пенальти

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    Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин поделился мнением о поражениях «бело-голубых» в последних матчах.

    Марцел Личка — главный тренер «Динамо»
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    Марцел Личка — главный тренер «Динамо»

    «Не пугает ли два поражения от "Зенита" и "Краснодара"? На мой взгляд, эти поражения не самые заслуженные. С "Зенитом" надо было забивать пенальти, тогда второй тайм мог быть другим.

    А с "Краснодаром" — "спасибо" Карасеву за то, что не дал чистейший пенальти. Кстати, вы знаете, что ЭСК РФС признала это ошибкой арбитра.

    Так что это были не самые плохие матчи от "Динамо", меня больше смутили игры с махачкалинским "Динамо" и "Ахматом". Отскочили в дополнительное время. Не хватает стабильности, команда хорошая, взяли молодых классных игроков. Надо работать над обороной и еще раз над обороной», — сказал Степашин «Матч ТВ».

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