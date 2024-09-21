«Рубин» — ЦСКА: счет матча 1:1, обзор голов

Игорь Акинфеев (вратарь ЦСКА) Фото: globallookpress.com
На гол Рефата Жемалетдинова в первом тайме хозяева ответили точным ударом Егора Тесленко.
Чемпионат России. 9-й тур
Рубин — ЦСКА 1:1
Голы: 0:1 — 15 Жемалетдинов, 1:1 — 55 Тесленко«Рубин»: Ставер, Грицаенко, Ашурматов (Нижегородов, 58), Тесленко, Рожков, Кабутов, Иву, Ходжа (Иванов, 71), Вада (Зотов, 46), Чуни, ДакуЦСКА: Акинфеев, Круговой, Мойзес, Виллиан, Дивеев, Хелвен (Гуарирапа, 66), Жемалетдинов, Кисляк, Обляков, Файзуллаев, Мусаев (Гайич, 66)Предупреждения: Грицаенко (24), Дивеев (61)
Таким образом, ЦСКА смог набрать 14 очков и закрепился на шестом месте в турнирной таблице. У «Рубина» 11 баллов и восьмая строчка.