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    Погребняк: Очень радует в этом сезоне «Локомотив»

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    Экс-нападающий сборной России, «Зенит», «Штутгарта» Павел Погребняк положительно высказался об игре московского «Локомотива» в этом сезоне в РПЛ.

    Михаил Галактионов
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    Михаил Галактионов

    «Московский "Локомотив" радует и удивляет. Много молодёжи, очень импонирует эта команда. Конечно, это тренерская работа. Там сложился хороший коллектив, который бьётся друг за друга.

    Батраков — самый яркий футболист последних лет или хвалить его рано. Он сам сказал, что его рано хвалить. Поэтому я не буду. В некоторых клубах и в 16-17 лет выходят в основном составе, так что это нормально. Хорошо, что Галактионов начал ему доверять. Прогресс налицо. Главное, чтобы он не заканчивался.

    Будет ли "Локомотив" бороться за топ-3? Мне бы очень этого хотелось», — сказал Погребняк в «Чемпионату».

    Календарь и таблица РПЛ

    После 8 туров железнодорожники идут третьими в таблице РПЛ с 18 очками при разнице мячей 19-12.

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