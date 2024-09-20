Погребняк: Очень радует в этом сезоне «Локомотив»

Экс-нападающий сборной России, «Зенит», «Штутгарта»положительно высказался об игре московскогов этом сезоне в РПЛ.

«Московский "Локомотив" радует и удивляет. Много молодёжи, очень импонирует эта команда. Конечно, это тренерская работа. Там сложился хороший коллектив, который бьётся друг за друга.

Батраков — самый яркий футболист последних лет или хвалить его рано. Он сам сказал, что его рано хвалить. Поэтому я не буду. В некоторых клубах и в 16-17 лет выходят в основном составе, так что это нормально. Хорошо, что Галактионов начал ему доверять. Прогресс налицо. Главное, чтобы он не заканчивался.

Будет ли "Локомотив" бороться за топ-3? Мне бы очень этого хотелось», — сказал Погребняк в «Чемпионату».

Календарь и таблица РПЛ

После 8 туров железнодорожники идут третьими в таблице РПЛ с 18 очками при разнице мячей 19-12.