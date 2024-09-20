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    Перишич рассказал, что мог оказаться в «Аяксе», а не в ПСВ

    Футбол Эредивизия Аякс ПСВ
    Хорватский полузащитник Иван Перишич рассказал детали своего трансфера в голландский ПСВ.

    Иван Перишич
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    Иван Перишич

    «Аякс» запросил информацию о моей ситуации, это было 10 дней назад… но мы не достигли соглашения. Сейчас я здесь, в «ПСВ Эйндховен», это идеальное место для меня. Я знаю, что хочет тренер«, — цитирует Перишича журналист Фабрицио Романо.

    Летом этого года 35-летний хавбек стал футболистом ПСВ на правах свободного агента, заключив однолетний контракт.

    Его прежним клубом был хорватский "Хайдук", откуда он ушел из-за конфликта с главным тренером Дженнаро Гаттузо.

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