Перишич рассказал, что мог оказаться в «Аяксе», а не в ПСВ

Хорватский полузащитникрассказал детали своего трансфера в голландский

«Аякс» запросил информацию о моей ситуации, это было 10 дней назад… но мы не достигли соглашения. Сейчас я здесь, в «ПСВ Эйндховен», это идеальное место для меня. Я знаю, что хочет тренер«, — цитирует Перишича журналист Фабрицио Романо.

Летом этого года 35-летний хавбек стал футболистом ПСВ на правах свободного агента, заключив однолетний контракт.

Его прежним клубом был хорватский "Хайдук", откуда он ушел из-за конфликта с главным тренером Дженнаро Гаттузо.