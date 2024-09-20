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    Колосков: В шестерку или семерку по уровню РПЛ входит

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    Известный футбольный функционер Вячеслав Колосков оценил уровень нынешнего чемпионата России.

    Вячеслав Колосков
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    Вячеслав Колосков

    «Об уровне сборной говорить бесполезно — нет критериев оценки. Рейтинги ФИФА и УЕФА меня не волнуют, потому что они не отвечают реальному положению дел.

    Уровень нашего чемпионата я считаю хорошим, он достаточно конкурентоспособный. У нас очень много качественных игр с хорошим настроем и уровнем мастерства. Достаточный уровень, чтобы смотреть и получать удовольствие от футбола.

    В российском футболе очень жесткая конкуренция, несмотря на чемпионства "Зенита". С каждым годом ситуация для "Зенита" становится труднее, возрастает конкуренция. Появляются новые футболисты.

    К сожалению, не так много, как хотелось бы. Очень хорошо, что приезжают качественные легионеры. Раньше брали кого попало, кто соглашался, а сейчас идет отбор.

    Возьми любую команду РПЛ — легионеры везде качественные. Если не в топ-5, то в шестерку или семерку по уровню наш чемпионат входит», — цитирует Колоскова «Чемпионат».

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