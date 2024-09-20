Колосков: В шестерку или семерку по уровню РПЛ входит

Известный футбольный функционероценил уровень нынешнего чемпионата России.

«Об уровне сборной говорить бесполезно — нет критериев оценки. Рейтинги ФИФА и УЕФА меня не волнуют, потому что они не отвечают реальному положению дел.

Уровень нашего чемпионата я считаю хорошим, он достаточно конкурентоспособный. У нас очень много качественных игр с хорошим настроем и уровнем мастерства. Достаточный уровень, чтобы смотреть и получать удовольствие от футбола.

В российском футболе очень жесткая конкуренция, несмотря на чемпионства "Зенита". С каждым годом ситуация для "Зенита" становится труднее, возрастает конкуренция. Появляются новые футболисты.

К сожалению, не так много, как хотелось бы. Очень хорошо, что приезжают качественные легионеры. Раньше брали кого попало, кто соглашался, а сейчас идет отбор.

Возьми любую команду РПЛ — легионеры везде качественные. Если не в топ-5, то в шестерку или семерку по уровню наш чемпионат входит», — цитирует Колоскова «Чемпионат».