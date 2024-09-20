В «Спартаке» отреагировали на слухи об интересе «Локомотива» к Зиньковскому

Спортивный директор «Спартака»прокомментировал слухи о том, что полузащитникмог перейти в «Локомотив».

«От "Локомотива" не было ничего. Могу сказать, что в прошлом сезоне у нас была разбалансирована команда в этом отношении. Сейчас у нас намного более сбалансированная команда. На позиции вингеров у нас четыре футболиста.

Почему сорвался трансфер Актюркоглу? Мы не были близки по этому трансферу. Это было в июне до чемпионата Европы, потом мы поняли, что у него нет желания. Его цель — играть в еврокубках», — приводит слова Амарала «Матч ТВ».

Прогнозы и ставки на РПЛ

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ после восьми туров.

В ближайшем матче «Спартак» сыграет 22 сентября против московского «Динамо».