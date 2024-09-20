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    В «Спартаке» отреагировали на слухи об интересе «Локомотива» к Зиньковскому

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    Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал прокомментировал слухи о том, что полузащитник Антон Зиньковский мог перейти в «Локомотив».

    Антон Зиньковский
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    Антон Зиньковский

    «От "Локомотива" не было ничего. Могу сказать, что в прошлом сезоне у нас была разбалансирована команда в этом отношении. Сейчас у нас намного более сбалансированная команда. На позиции вингеров у нас четыре футболиста.

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    • Почему сорвался трансфер Актюркоглу? Мы не были близки по этому трансферу. Это было в июне до чемпионата Европы, потом мы поняли, что у него нет желания. Его цель — играть в еврокубках», — приводит слова Амарала «Матч ТВ».

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ после восьми туров.

    В ближайшем матче «Спартак» сыграет 22 сентября против московского «Динамо».

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