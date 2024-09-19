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    Мудрик покинет «Челси» в январе

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    Атакующий полузащитник «Челси» Михаил Мудрик, скорее всего, покинет команду во время январского трансферного окна.

    Михаил Мудрик
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    Михаил Мудрик

    По информации TEAMtalk, уже сейчас есть как минимум два клуба, которые заинтересованы в подписании Мудрика.

    Источник утверждает, что речь идет о «Марселе» и «Баварии».

    Кроме того, нельзя исключать сценарий, при котором 23-летний вингер уйдет из «Челси», но при этом останется в АПЛ.

    Вариант с «Марселем» в данном случае не выглядит случайным, поскольку летом пост главного тренера французской команды занял Роберто Де Дзерби. Итальянец хорошо знаком с Мудриком по совместной работе в донецком «Шахтере».

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    • В новом сезоне Мудрик провел в АПЛ два матча, в которых не отметился результативными действиями.

    Transfermarkt оценивает стоимость Мудрика в 35 миллионов евро. В начале 2023 года «Челси» выкупил украинца у донецкого «Шахтера» за 70 миллионов евро.

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