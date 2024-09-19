Мудрик покинет «Челси» в январе

Атакующий полузащитник «Челси», скорее всего, покинет команду во время январского трансферного окна.

По информации TEAMtalk, уже сейчас есть как минимум два клуба, которые заинтересованы в подписании Мудрика.

Источник утверждает, что речь идет о «Марселе» и «Баварии».

Кроме того, нельзя исключать сценарий, при котором 23-летний вингер уйдет из «Челси», но при этом останется в АПЛ.

Вариант с «Марселем» в данном случае не выглядит случайным, поскольку летом пост главного тренера французской команды занял Роберто Де Дзерби. Итальянец хорошо знаком с Мудриком по совместной работе в донецком «Шахтере».

В новом сезоне Мудрик провел в АПЛ два матча, в которых не отметился результативными действиями.

Transfermarkt оценивает стоимость Мудрика в 35 миллионов евро. В начале 2023 года «Челси» выкупил украинца у донецкого «Шахтера» за 70 миллионов евро.