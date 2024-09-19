«Монако» и «Барселона» сыграют между собой в рамках первого тура общего этапа Лиги Чемпионов. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Монако»

«Монако» вернулось в Лигу Чемпионов спустя год отсутствия в главном европейском турнире. В прошлом сезоне чемпионата Франции монегаски стали вторыми после ПСЖ. Новую кампанию подопечные Ади Хюттера также начали уверенно, одержав три победы в четырех матчах. В крайнем туре «красно-белые» разгромили в гостях «Осер» (3:0).

В Лиге Чемпионов «Монако» также предстоит провести домашние матчи с «Црвеной Звездой», «Бенфикой» и «Астон Виллой». С «Динамо» Загреб, «Болоньей», «Арсеналом» и «Интером» монегаски сыграют в гостях.

«Барселона»

«Барселона» завершила предыдущий чемпионат Испании на втором месте, отстав от первого «Реала» на десять очков. В новом сезоне «сине-гранатовые» уверенно идут на первом месте, одержав победы во всех пяти матчей. В крайнем туре подопечные Флика разгромили в гостях «Жирону» (4:1).

На общем этапе Лиги Чемпионов «Барселона» также проведет выездные матчи с «Црвеной Звездой», «Боруссией» Дортмунд и «Бенфикой». С «Янг Бойз», «Баварией», «Брестом» и «Аталантой» каталонцы сыграют дома.

Личные встречи

Команды сыграли между собой три матча. Дважды победу праздновала «Барселона», один раз выиграло «Монако».

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Монако» — «Барселона» с коэффициентом 2.10.