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    «Монако» дома не уступит «Барселоне»

    «Монако» — «Барселона». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол 19 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Монако» — «Барселона»
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    «Барселона»
    «Монако» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов на своем поле сыграет против «Барселоны». Поединок состоится 19 сентября и начнется в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Монако» — «Барселона», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги 19 Сентября 2024 года

    Монако

  • Монако
    •  Монако 22:00 Барселона

    Барселона

  • Барселона
    •

    «Монако»

    Турнирное положение: Коллектив из Княжества на юге Франции в прошлом первенстве страны стал вторым, а еврокубках не выступал.

    В текущем же чемпионате монегаски находятся среди лидеров после четырех туров и еще не знали горечи поражений.

    Монако — Барселона: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: Накануне поединка в ЛЧ «Монако» в рамках Лиги 1 на выезде разгромил «Осер» со счетом 3:0, забив дважды уже к 25-й минуте. Ранее была ничья с «Лансом» 1:1 дома и победы над «Сент-Этьеном» 1:0 на своем поле и над «Лионом» 2:0 в гостях.

    Не сыграют: Радослав Маецкий и Эдан Диоп пропустят этот поединок.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: В официальных встречах монегаски не проигрывают вот уже на протяжении семи игр кряду.

    За это время они расписали одну мировую и отпраздновали шесть викторий. Причем пять из них были добыты с сухим счетом. А забивная серия «Монако» состоит из 14 поединков подряд во всех турнирах.

    «Барселона»

    Турнирное положение: В прошлом сезоне каталонский клуб финишировал вторым в Примере, а в Лиге чемпионов остановился на стадии четвертьфинала, проиграв «ПСЖ».

    В новом же сезоне «Барселона» пока отыграла пять встреч чемпионата Испании и во всех них смогла победить.

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    • Последние матчи: Накануне этой игры «сине-гранатовые» в рамках чемпионата Испании разгромили в гостях в каталонском дерби «Жирону» со счетом 4:1, пропустив гол уже в компенсированное время. А до этого они крупно одолели на своем поле «Вальядолид» 7:0.

    Не сыграют: Дани Ольмо, Гави, Френки Де Йонг, Андреас Кристенсен и Марк Берналь травмированы, а Рональд Араухо — дисквалифицирован.

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    Состояние команды: В новом сезоне «Барселона» выиграл все пять официальных встреч, которые пришлись на примеру, с общим счетом 17:4. А с учетом еще прошлого сезона выигрышная серия каталонцев состоит из девяти поединков.

    И в четырех из них они сохранили свои ворота на замке. Забивная же серия команды в официальных встречах состоит из 19 матчей во всех турнирах.

    Статистика для ставок

    • Месяц тому назад в товарняке монегаски разгромили «Барселону» со счетом 3:0

    • До этого они встречались аж в сезоне 1993/94. И тогда в рамках ЛЧ дважды победили каталонцы — 2:0 и 1:0

    • Обе команды в новом сезоне еще не знали горечи фиаско

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Барселоны» — 1.80, победа «Монако» — 4.30, ничья — 4.15.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.54 и 2.53 соответственно.

    Прогноз: В этом поединке прогнозируем, что на своем поле монегаски смогут устоять против столь грозного соперника, ведь «Монако» весьма неплохо смотрится на старте сезона.

    Рекомендуемая ставка: 1Х за 2.10.

    Прогноз: А вторым вариантом ставки здесь будет верховой тотал, потому что данные команды отменно играют в атаке и должны порадовать болельщиков не одним забитым мячом.

    Ставка: ТБ 3,0 за 1.87.

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