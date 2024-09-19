«Монако» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов на своем поле сыграет против «Барселоны». Поединок состоится 19 сентября и начнется в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Монако» — «Барселона», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Монако»

Турнирное положение: Коллектив из Княжества на юге Франции в прошлом первенстве страны стал вторым, а еврокубках не выступал.

В текущем же чемпионате монегаски находятся среди лидеров после четырех туров и еще не знали горечи поражений.

Последние матчи: Накануне поединка в ЛЧ «Монако» в рамках Лиги 1 на выезде разгромил «Осер» со счетом 3:0, забив дважды уже к 25-й минуте. Ранее была ничья с «Лансом» 1:1 дома и победы над «Сент-Этьеном» 1:0 на своем поле и над «Лионом» 2:0 в гостях.

Не сыграют: Радослав Маецкий и Эдан Диоп пропустят этот поединок.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: В официальных встречах монегаски не проигрывают вот уже на протяжении семи игр кряду.

За это время они расписали одну мировую и отпраздновали шесть викторий. Причем пять из них были добыты с сухим счетом. А забивная серия «Монако» состоит из 14 поединков подряд во всех турнирах.

«Барселона»

Турнирное положение: В прошлом сезоне каталонский клуб финишировал вторым в Примере, а в Лиге чемпионов остановился на стадии четвертьфинала, проиграв «ПСЖ».

В новом же сезоне «Барселона» пока отыграла пять встреч чемпионата Испании и во всех них смогла победить.

Последние матчи: Накануне этой игры «сине-гранатовые» в рамках чемпионата Испании разгромили в гостях в каталонском дерби «Жирону» со счетом 4:1, пропустив гол уже в компенсированное время. А до этого они крупно одолели на своем поле «Вальядолид» 7:0.

Не сыграют: Дани Ольмо, Гави, Френки Де Йонг, Андреас Кристенсен и Марк Берналь травмированы, а Рональд Араухо — дисквалифицирован.

Состояние команды: В новом сезоне «Барселона» выиграл все пять официальных встреч, которые пришлись на примеру, с общим счетом 17:4. А с учетом еще прошлого сезона выигрышная серия каталонцев состоит из девяти поединков.

И в четырех из них они сохранили свои ворота на замке. Забивная же серия команды в официальных встречах состоит из 19 матчей во всех турнирах.

Статистика для ставок

Месяц тому назад в товарняке монегаски разгромили «Барселону» со счетом 3:0

До этого они встречались аж в сезоне 1993/94. И тогда в рамках ЛЧ дважды победили каталонцы — 2:0 и 1:0

Обе команды в новом сезоне еще не знали горечи фиаско

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Барселоны» — 1.80, победа «Монако» — 4.30, ничья — 4.15.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.54 и 2.53 соответственно.

Прогноз: В этом поединке прогнозируем, что на своем поле монегаски смогут устоять против столь грозного соперника, ведь «Монако» весьма неплохо смотрится на старте сезона.

Рекомендуемая ставка: 1Х за 2.10.

Прогноз: А вторым вариантом ставки здесь будет верховой тотал, потому что данные команды отменно играют в атаке и должны порадовать болельщиков не одним забитым мячом.

Ставка: ТБ 3,0 за 1.87.