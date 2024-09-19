«Монако» — «Барселона»: счет матча 2:1, обзор голов

Французскийу себя дома переиграл испанскуюсо счетом 2:1.

Уже на 11-й минуте каталонцы остались в меньшинстве после удаления защитника Эрика Гарсия.

Спустя пять минут Магнес Аклиуш вывел монегасков вперед.

«Барселона» в меньшинстве смогла отыграться усилиями Ламина Ямаля на 28-й минуте.

Но второй тайм остался за «Монако». На 71-й минуте 18-летний нападающий Джордж Иленихена забил свой первый мяч за команду и принес клубу три очка.

Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги Монако — Барселона 2:1 Голы: 1:0 Магнес Аклиуше (16'), 1:1 Ламин Ямал (28'), 2:1 Джордж Иленихена (71') Монако: Филипп Кён, Вандерсон (Кристиан Мависса, 89'), Тило Керер, Мохаммед Салису, Уилфрид Синго, Денис Закария, Магнес Аклиуше, Элисс Бен-Сегир (Фоларин Балогун, 70'), Ламин Камара (Александр Головин, 46'), Такуми Минамино (Каю Энрике, 70'), Брил Эмболо (Джордж Иленихена, 59') Барселона: Марк-Андре тер Штеген, Эрик Гарсия, Алекс Бальде (Ансумане Фати, 89'), Иньиго Мартинес, Пау Кубарси (S.Dominguez, 80'), Жюль Кунде, Марк Касадо, Роберт Левандовски (G.Martin, 80'), Рафаэл Диас, Педри (Пабло Торре, 83'), Ламин Ямал (Ферран Торрес, 79') Предупреждения: Элисс Бен-Сегир (30'), Ламин Камара (36'), Иньиго Мартинес (75'), Алекс Бальде (85'), Марк Касадо (85'), Денис Закария (90 + 3') Удаление: Эрик Гарсия (10')

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Во втором матче ЛЧ «Монако» сыграет с загребским «Динамо», а «Барселона» с «Янг Бойз».