В «Акроне» прокомментировали трансфер Дзюбы

Спортивный директор «Акрона»высказался о переходе форварда

«Безусловно, каждый трансфер подвергается большому анализу всего спортивного отдела, в том числе аналитиков и при непосредственном участии тренерского штаба. С главным тренером мы, конечно же, анализировали переход Артёма к нам.

Мы готовы достаточно разнообразно выступать. От игры к игре. У нас хорошая атакующая группа — в ней, безусловно, быстрые футболисты. И техничные ребята тоже есть, которые могут подбирать мячи под Артёма. А Артём сохраняет очень сложные и важные мячи для команды. А в самой атаке его продуктивность покажет статистика», — приводят слова Задояна «Известия».

Контракт с Дзюбой истекает летом 2025 года. Форвард присоединился к «Акрону» в статусе свободного агента.

Ранее Дзюба выступал за московский «Локомотив». Летом 2024 года игрок ушел из команды.