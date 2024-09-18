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    В «Акроне» прокомментировали трансфер Дзюбы

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    Спортивный директор «Акрона» Арам Задоян высказался о переходе форварда Артема Дзюбы.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Безусловно, каждый трансфер подвергается большому анализу всего спортивного отдела, в том числе аналитиков и при непосредственном участии тренерского штаба. С главным тренером мы, конечно же, анализировали переход Артёма к нам.

    Мы готовы достаточно разнообразно выступать. От игры к игре. У нас хорошая атакующая группа — в ней, безусловно, быстрые футболисты. И техничные ребята тоже есть, которые могут подбирать мячи под Артёма. А Артём сохраняет очень сложные и важные мячи для команды. А в самой атаке его продуктивность покажет статистика», — приводят слова Задояна «Известия».

    Контракт с Дзюбой истекает летом 2025 года. Форвард присоединился к «Акрону» в статусе свободного агента.

    Ранее Дзюба выступал за московский «Локомотив». Летом 2024 года игрок ушел из команды.

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