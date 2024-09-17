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    Семак о победе «Зенита»: Первые минут 15-16 очень тяжело входили в игру

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о победе своей команды в матче 4-го тура группового этапа Кубка России против «Рубина» (2:0).

    Сергей Семак — главный тренер «Зенита»
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    Сергей Семак — главный тренер «Зенита»

    «Первые минут 15-16 очень тяжело входили в игру, как мне показалось. Не хватало нам и движения, и качества, и агрессии. Вторую половину первого тайма (смотрелись) чуть лучше, смогли забить хороший гол. Во втором тайме действовали хорошо на протяжении всех 45 минут и забили.

    Могли ещё отличиться — хорошая и качественная победа. Поздравляю ребят с хорошей и важной победой. Встречались лидеры нашей группы, от этой игры зависело, у кого будет определённый запас прочности перед оставшимися двумя турами», — приводит слова Семака пресс-служба клуба на официальном сайте.

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