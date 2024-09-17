Семак о победе «Зенита»: Первые минут 15-16 очень тяжело входили в игру

Главный тренервысказался о победе своей команды в матче 4-го тура группового этапа Кубка России против(2:0).

«Первые минут 15-16 очень тяжело входили в игру, как мне показалось. Не хватало нам и движения, и качества, и агрессии. Вторую половину первого тайма (смотрелись) чуть лучше, смогли забить хороший гол. Во втором тайме действовали хорошо на протяжении всех 45 минут и забили.

Могли ещё отличиться — хорошая и качественная победа. Поздравляю ребят с хорошей и важной победой. Встречались лидеры нашей группы, от этой игры зависело, у кого будет определённый запас прочности перед оставшимися двумя турами», — приводит слова Семака пресс-служба клуба на официальном сайте.

После этого матча «Зенит» занимает 1-е место в группе D Кубка России с 10-ю очками в активе. В следующем поединке подопечные Семака сыграют против «Факела» 21-го сентября.