«Зенит» — «Рубин»: счет матча 2:0, обзор голов

Густаво Мантуан Фото: globallookpress.com
Авторами забитых мячей в данном противостоянии стали Густаво Мантуан и Дмитрий Чистяков.
Футбол. Россия. Кубок. Группа D
Зенит — Рубин 2:0
Голы: 1:0 Густаво Мантуан (26'), 2:0 Дмитрий Чистяков (59') Зенит: Денис Адамов, Нуралы Алип, Дмитрий Чистяков, Ильзат Ахметов, Александр Ерохин, Артур, Вильмар Барриос, Педро Энрике, Густаво Мантуан, Андрей Мостовой, Александр Соболев Рубин: Артур Нигматуллин, Егор Тесленко, Константин Нижегородов, Рустам Ашурматов, Богдан Йочич, Марат Апшацев, Руслан Безруков, Дардан Шабанхаджай, Даниил Кузнецов, Hodza V., Cuni M. Предупреждения: Александр Соболев (3'), Марат Апшацев (44'), Артур (89')
«Зенит» с 10 очками лидирует в турнирной таблице группы D. У «Рубина» 6 очков и вторая позиция.
В следующем туре КР «Зенит» сыграет дома против «Акрона» (2 октября), а «Рубин» — на своем поле против «Факела» (1 октября).