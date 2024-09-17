1-й таймМилан — ЛиверпульОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Милан»«Милан» — «Ливерпуль». Онлайн
  • 22:00
    • «Зенит» обыграл «Рубин» в Кубке России и досрочно вышел из группы
  • 21:40
    • «Ювентус» одолел ПСВ в матче Лиги чемпионов
  • 21:13
    • «Милан» — «Ливерпуль»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов
  • 21:00
    • Кейн выйдет в стартовом составе «Баварии» на матч ЛЧ против загребского «Динамо»
  • 21:00
    • «Реал» — «Штутгарт»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов
    Все новости спорта

    «Зенит» обыграл «Рубин» в Кубке России и досрочно вышел из группы

    «Зенит» — «Рубин»: счет матча 2:0, обзор голов

    Футбол Календарь Кубка России Фонбет Кубок России Футбол России Зенит Рубин
    В матче четвертого тура группового этапа Кубка России «Зенит» в родных стенах переиграл «Рубин» со счетом 2:0.

    Густаво Мантуан
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Густаво Мантуан

    Авторами забитых мячей в данном противостоянии стали Густаво Мантуан и Дмитрий Чистяков.

    Футбол. Россия. Кубок. Группа D
    Зенит — Рубин 2:0
    Голы: 1:0 Густаво Мантуан (26'), 2:0 Дмитрий Чистяков (59') Зенит: Денис Адамов, Нуралы Алип, Дмитрий Чистяков, Ильзат Ахметов, Александр Ерохин, Артур, Вильмар Барриос, Педро Энрике, Густаво Мантуан, Андрей Мостовой, Александр Соболев Рубин: Артур Нигматуллин, Егор Тесленко, Константин Нижегородов, Рустам Ашурматов, Богдан Йочич, Марат Апшацев, Руслан Безруков, Дардан Шабанхаджай, Даниил Кузнецов, Hodza V., Cuni M. Предупреждения: Александр Соболев (3'), Марат Апшацев (44'), Артур (89')

    «Зенит» с 10 очками лидирует в турнирной таблице группы D. У «Рубина» 6 очков и вторая позиция.

    В следующем туре КР «Зенит» сыграет дома против «Акрона» (2 октября), а «Рубин» — на своем поле против «Факела» (1 октября).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выявят ли «Милан» и «Ливерпуль» сильнейшего?
  • «Милан» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 3.75
    •
  • Манкунианцы сметут «Барнсли»
  • «Манчестер Юнайтед» — «Барнсли». Прогноз и ставки
  • 2.89
    •
  • Испытает ли «Реал» трудности со «Штутгартом»?
  • «Реал» Мадрид — «Штутгарт». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБонус 180% к первому пополнению ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.79
  • Экспресс дня 17 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  3.75
  • Прогноз на матч Милан — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.89
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Барнсли
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.55
  • Прогноз на матч ЦСКА — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч ПСЖ — Жирона
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Северсталь — Торпедо
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Дордой — Алдиер
  • Футбол
  • Послезавтра в 13:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры