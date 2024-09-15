Таранов: Хватит сравнивать Мусаева с Ивичем!

Экс-защитникподелился мнением о работе главного тренера

«Хватит сравнивать Мусаева с Ивичем! Сколько можно? У "Краснодара" Мусаева совершенно другой футбол. Я был в "Краснодаре" при Мусаеве и знаю, какой футбол он проповедует. Это более содержательный и атакующий футбол.

В матче с "Ростовом" "Краснодар" добился хорошего результата, но не сказал бы, что игра была хорошей, ведь было много борьбы. "Краснодар" взял три очка и порадовал болельщиков, поэтому команда выполнила задачу на 90%», — сказал Таранов Чемпионату.

После 8-и туров «Краснодар» занимает 2-е место в таблице РПЛ с 18-ю очками в активе.