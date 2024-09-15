Фонсека оценил игру «Милана» в матче с «Венецией»

Паулу Фонсека Фото: globallookpress.com
«Наш сезон уже начался четыре тура назад, мы потеряли очки и теперь нужно восстанавливать утраченные позиции, но было важно победить и победить так. Это придает игрокам уверенность для дальнейшего роста.
Мы можем говорить о тактике и технике, но энергия и настрой очень важны для команды, которая хочет играть в такой футбол. Работа на поле была важной, но не менее важными были и просмотр видео, и обсуждения в раздевалке — все это имеет значение», — цитирует специалиста пресс-служба клуба.
Россонери с пятью очками идут восьмыми в таблице Серии А.