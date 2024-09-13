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    Дзюба о переходе в «Акрон»: Эпопея-сага закончилась хэппи-эндом

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    Нападающий «Акрона» Артем Дзюба высказался о своем переходе в стан тольяттинского клуба.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Ну что, эта эпопея-сага закончилась хэппи-эндом. Я в Тольятти, уже провёл первую тренировку. Спасибо вам огромное за поддержку, за то, что пишите в социальных сетях, поздравляете. Впереди предстоит такой непростой путь, уже сейчас нужно с места в карьер, с корабля на бал, поэтому постараемся максимально быть готовыми ко всему этому.

    Всем спасибо, приходите на стадион, болейте. Я со своей стороны постараюсь максимально показать хорошую, качественную игру, чтобы вам понравилось как зрителям. Поддержите нашу команду, она довольно молодая. Увидимся на футболе! Дзюба — в деле», — сказал Дзюба на видео в своих соцсетях.

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    • Напомним, что нападающий подписал годичный контракт с «Акроном». В прошлом сезоне Дзюба выступал за «Локомотив», где провел 21 матч в рамках РПЛ, забил 4 гола и сделал 3 голевые передачи.

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