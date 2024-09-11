Ткаченко рассказал, почему Смолов ушел из «Динамо»

Известный менеджеррассказал, почему нападающийпокинули перешел в

«Гендиректор "Динамо" Павел Пивоваров рассказал, что мы не договорились по числу матчей для получения бонусов. Это правда, мы просили разбить бонус. То есть не получить весь бонус за тридцать матчей, а получить треть за десять матчей, треть — за двадцать и так далее. Если бы мы договорились по этой части, Смолов точно остался бы в "Динамо".

"Краснодар" предложил более привлекательные финансовые условия, но кроме них сыграл ностальгический момент. Сейчас, когда Федя появляется на базе "Краснодара", говорит, что ему становится лучше, ему нравится культура клуба, содержание тренировок, партнеры по команде и в клубе приняли его роль.

За это он несет серьезную плату: сложная логистика, жертва семьи, ведь у Карины много работы в Москве, а она переехала в Краснодар вместе с Федей.

Федя был неудовлетворен личным сезоном, это точно. Но он играл в своем клубе. Еще раз: ему 34, он находится на последнем этапе карьеры. Сам факт наличия тебя на профессиональном уровне в таком возрасте — уже успех.

Здесь очень важно правильно оценивать свою роль — где-то получать меньше минут, но проводить их так, чтобы получать удовольствие и приносить пользу команде, важно слушать свое тело. С физикой у Смола порядок, да и с футболом все пока тоже хорошо.

Тюкавин и Кордоба — очень сильные чуваки. Конечно, Федя не готов быть запасным, он спортсмен и хочет другого. Значит, масштаб понимания должен заставлять понимать ситуацию и бороться с ней. Кордоба удалился в матче с "Локомотивом", значит, против "Ростова" в старте сыграет Смолов.

Как я сказал выше, Федя находится на том этапе карьеры, когда такие минуты ценны сами по себе», — сказал Ткаченко в интервью Спортсу.

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Смолов провел в текущем сезоне российской Премьер-лиги четыре матча, в которых отметился одной результативной передачей.