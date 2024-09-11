Парагвай взял верх над Бразилией в отборе ЧМ-2026

Сборнаяпобедилав матче квалификации чемпионата мира-2026 — 1:0. Игра состоялась в Асунсьоне.

Единственный гол был забит на 20-й минуте. Его автором стал парагвайский полузащитник Диего Гомес.

У сборной Парагвая все 90 минут провел за поле защитник московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна.

Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Южная Америка Парагвай — Бразилия 1:0 Гол: 1:0 Диего Гомес (20') Парагвай: Роберто Фернандес, Фабиан Бальбуэна, Омар Альдерете (Густаво Веласкес, 39'), Хуниор Алонсо, Матиас Вильясанти, Дамиан Бобадилья, Диего Гомес (Рамон Соса, 66'), Мигель Альмирон (Hugo Cuenca, 86'), Хулио Энсисо (Блас Риверос, 85'), Juan Jose Caceres, Isidro Pitta (Alex Arce, 66') Бразилия: Алисон, Гильерме Арана (Estevao Willian, 86'), Габриэль Магальяйнс, Маркос Маркиньос, Данило, Лукас Пакета (Жерсон, 79'), Бруно Гимарайнс (Луис Энрике, 46'), Винисиус Жуниор, Родриго (Лукас Моура, 79'), Endrick (Жоао Педро, 46'), Andre Предупреждения: Дамиан Бобадилья (45'), Диего Гомес (45'), Лукас Пакета (45 + 5'), Хуниор Алонсо (70'), Мигель Альмирон (86'), Винисиус Жуниор (90 + 3')

Парагвайцы набрали 9 очков. Сборная поднялась на 7-е место в турнирной таблице. Бразильцы (10) находятся на 5-й позиции.