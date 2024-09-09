Спаллетти: В матче с Францией Италия действовала как единое целое

Наставник сборной Италиивысказался о составе сборной Италии. Итальянцы в рамках 2-го тура Лиги наций примут Израиль.

«В нашей сборной сейчас нет таких футболистов с выдающимися навыками, как Роберто Баджо, Алессандро дель Пьеро или Франческо Тотти. Однако у нас есть много игроков, которые обладают разными умениями и способностью адаптироваться. Они готовы жертвовать собой ради общего дела и действовать сплочённо как единое целое.

В матче с Францией в прошлую пятницу наша сборная была не просто командой, а настоящими братьями. Вот что является ключом к решению многих сложностей», — приводит слова Спаллетти Football Italia.

В первом туре Италия в гостях взяла верх над Францией со счетом 3:1.