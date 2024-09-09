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    «СЭ»: Дзюба не сможет подписать контракт в России после 12 сентября

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    36-летний Артем Дзюба может подписать соглашение с клубом РПЛ или Первой лиги только до 12 сентября.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    Как сообщает «СЭ», нападающий имеет право подписать контракт только до этой даты, а после уже не имеет права.

    Обычно свободным агентам даются дополнительные две недели на поиск новой команды, но эта опция возможна лишь для тех футболистов, у которых контракт истек в рамках действующего регистрационного периода.

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    • Так как Дзюба покинул «Локомотив» 31 мая, а регистрационный период стартовал 24 июня, то нападающий не сможет найти себе команду в России после 12 сентября, когда закроется трансферное окно и потом клубы получат возможность подписывать только свободных агентов.

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