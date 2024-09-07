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    Спаллетти: В матче с Францией на поле было много напряжения

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    Наставник сборной Италии Лучано Спаллетти высказался о победе над Францией (3:1) в матче 1-го тура Лиги наций. Встреча прошла 6 сентября.

    Лучано Спаллетти
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    Лучано Спаллетти

    «Всегда есть к чему стремиться. Идеально сыграть нельзя. Сегодня было важно оставаться командой.

    На поле было много напряжения, безумие могла вызвать даже незначительная ситуация. В решающий момент роль играет сила духа, так как есть страх, что ты можешь не достичь цели.

    Тонали? Его игра была великолепной. Мы опасались, что он не выдержит все 90 минут, но в конце матча он промчался по флангу и сам вышел к воротам. Мы вновь открыли для себя фантастического игрока», — цитирует Спаллетти RAI Sport.

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