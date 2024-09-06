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    Та: Я не останусь в «Байере» и не буду продлевать контракт

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    Защитник «Байера» Джонатан Та дал комментарий по поводу своего будущего в леверкузенском клубе.

    Джонатан Та
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    Джонатан Та

    «Я не останусь и не буду продлевать контракт из карьерных соображений, о которых упоминал ранее. У меня есть трудовое соглашение до 2025 года, и до тех пор я буду отдавать всего себя ради "Байера".

    Стану ли я через год футболистом "Баварии"? Хороший вопрос, посмотрим. Пока что не думаю об этом, ведь у меня впереди сезон в леверкузенском "Байере", — приводит слова Та Bayern & Germany.

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    Ранее была информация, что в услугах центрбека заинтересована "Бавария".

    В нынешнем сезоне Та принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями.

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