Карпин: Не могу сказать, что в матче с Вьетнамом было хорошее судейство

Наставник сборной Россииоценил работу арбитра в матче с командой Вьетнама (3:0). Товарищеская встреча прошла 5 сентября.

Главным арбитром встречи был Бин Шукри Сухаизи из Малайзии.

«Не могу сказать, что доволен судейством полностью. Да, понимаю, что мы в азиатском регионе. Но это международные матчи, которые идут в зачет рейтинга. Хотелось бы более объективного судейства.

В европейском футболе дают играть. Если каждое столкновение — фол... Бороться судья особо не давал. Но может, это местные особенности», — сказал Карпин «СЭ».

Сборная России 7 сентября сразится с Таиландом. Встреча начнется в 16:00 мск.