Сан-Марино — Лихтенштейн: счет матча 1:0, обзор гола

Сан-Марино Фото: globallookpress.com
Единственный гол забил полузащитник Сан-Марино Нико Сенсоли на 53-й минуте.
Футбол. Лига наций УЕФА. D1
Сан-Марино — Лихтенштейн 1:0
Гол: 1:0 Nicko Sensoli (53') Сан-Марино: Микеле Чеволи, Данте Карлос Росси, Алессандро Този (Tommaso Benvenuti, 71'), Алессандро Голинуччи (Микаэль Баттистини, 62'), Лоренцо Капиккьони (Марчелло Муларони, 80'), Никола Нанни (Nicolas Giacopetti, 71'), Edoardo Colombo, Giacomo Benvenuti, Matteo Valli Casadei, Andrea Contadini, Nicko Sensoli (Samuele Zannoni, 62') Лихтенштейн: Беньямин Бюхель, Сандро Вольфингер, Макс Гопель (Felix Oberwaditzer, 63'), Арон Зеле (Симон Люхингер, 62'), Марсель Бюхель, Николас Хаслер, Сандро Визер, Ферхат Саглам, Фабио Люк Нотаро (Jonas Beck, 81'), Никлас Бек (Марко Марксер, 63'), Emanuel Zund (Ливио Мейер, 63') Предупреждения: Николас Хаслер (10'), Микеле Чеволи (51'), Микаэль Баттистини (87'), Сандро Визер (90 + 1'), Данте Карлос Росси (90 + 7')
В следующем матче Сан-Марино встретится с Молдовой 10-го сентября, а Лихтенштейн — с Гибралтаром 8-го числа.