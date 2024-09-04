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    Щенсный о решении «Ювентуса» расторгнуть контракт: Я с ним не согласен

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    Бывший голкипер «Ювентуса» Войцех Щенсный высказался о расставании с туринским клубом.

    Войцех Щенсный
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    Войцех Щенсный

    «Эти семь сезонов были нелёгким вызовом. Это фантастика, когда у тебя есть приключение всей жизни, и ты справляешься с ним так хорошо. Я всё ещё хотел помочь команде в этом году, но это не зависело от меня.

    Я не ожидал, что не буду частью проекта. Мы обсуждали контрактное продление, но затем я начал читать новости о переговорах с Ди Грегорио. Когда "Ювентус" заключил сделку, мы обсудили расторжение моего контракта. Это было решением клуба. Я с ним не согласен, но принимаю его», — приводит слова Щенсный Football Italia.

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    • Напомним, что этим летом польский голкипер объявил о завершении футбольной карьеры. Вместе с «Ювентусом» Щенсный выиграла три титула чемпиона Серии А и три Кубка Италии.

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