Щенсный о решении «Ювентуса» расторгнуть контракт: Я с ним не согласен

Бывший голкипервысказался о расставании с туринским клубом.

«Эти семь сезонов были нелёгким вызовом. Это фантастика, когда у тебя есть приключение всей жизни, и ты справляешься с ним так хорошо. Я всё ещё хотел помочь команде в этом году, но это не зависело от меня.

Я не ожидал, что не буду частью проекта. Мы обсуждали контрактное продление, но затем я начал читать новости о переговорах с Ди Грегорио. Когда "Ювентус" заключил сделку, мы обсудили расторжение моего контракта. Это было решением клуба. Я с ним не согласен, но принимаю его», — приводит слова Щенсный Football Italia.

Напомним, что этим летом польский голкипер объявил о завершении футбольной карьеры. Вместе с «Ювентусом» Щенсный выиграла три титула чемпиона Серии А и три Кубка Италии.