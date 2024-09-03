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    Кержаков прокомментировал увольнение из «Кайрата»

    Футбол Календарь Премьер-лиги Казахстана Прогнозы на Премьер-лигу Казахстана Казахстан. Премьер-лига Кайрат
    Тренер Александр Кержаков высказался об уходе с поста главного тренера «Кайрата».

    Александр Кержаков
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    Александр Кержаков

    «Вчера утром я подал в отставку. Для меня это было непростое решение, потому что я хотел продолжать работать здесь. Мы добились очень серьёзного прогресса в игровом плане, показывали хорошие результаты. С нами впервые за долгое время "Кайрат" стал лидировать в турнирной таблице и за шесть туров до конца чемпионата имеет реальные шансы стать чемпионом.

    Но для меня как для главного тренера есть ситуации, которые я считаю недопустимыми и непозволительными в работе. Подробностями я делиться не буду, пусть они останутся внутри клуба. Команде и ребятам желаю побед и удачи», — сказал Кержаков «Чемпионату».

    Кержаков возглавлял «Кайрат» 29 мая. После 18 сыгранных туров клуб лидирует в чемпионате страны с 32 очками.

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