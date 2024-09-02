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    Зиньковский вызван в сборную России на товарищеские матчи

    Футбол Сборная России Футбол России Товарищеские матчи Спартак
    Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский был довызван в сборную России на товарищеские матчи, которые состоятся в сентябре. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

    Антон Зиньковский
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    Антон Зиньковский

    Зиньковский был вызван в сборную России несмотря на то, что не фигурировал в расширенном составе национальной команды. Ранее главный тренер Валерий Карпин также решил вызвать защитника «Ахмата» Арсена Адамова.

    В нынешнем сезоне Зиньковский провел за «Спартак» 5 матчей в рамках РПЛ и не отметился результативными действиями.

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    • Напомним, что сборная России проведет 2 товарищеских матчах в сентябре. Сначала команда сыграет против Вьетнама 5-го сентября, а затем встретится с Таиландом 7-го числа.

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