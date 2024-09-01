«Ростов» — «Факел»: счет матча 4:1, обзор голов

Авторами забитых мячей в составе хозяев стали Николай Комличенко, Максим Осипенко, Роналдо и Егор Голенков. За гостей забил Владимир Ильин.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Ростов — Факел 4:1
Голы: 1:0 Николай Комличенко (23'), 2:0 Максим Осипенко (пенальти) (45'), 2:1 Владимир Ильин (пенальти) (68'), 3:1 Роналдо (72'), : (80'), 4:1 Егор Голенков (84') Ростов: Даниил Одоевский, Максим Осипенко, Андрей Лангович, Илья Вахания, Умар Сако, Алексей Сутормин, Константин Кучаев, Данил Глебов, Николай Комличенко, Роналдо, Saravia Salvia R. A. Факел: Виталий Гудиев, Игорь Юрганов, Райан Сенхаджи, Ильнур Альшин, Михаил Щетинин, Мохамед Браими, Даниэль Мишкич, Евгений Марков, Владимир Ильин, Николай Гиоргобиани, Dziov M. Предупреждения: Владимир Ильин (45+2'), Райан Сенхаджи (57'), Хызыр Аппаев (82'), Dziov M. (88'), Эяд Эль-Аскалани (90+2')
«Ростов» набрал 11 очков и поднялся на седьмое место. У «Факела» 4 балла и последняя позиция.