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    Конте: Кто занимается этим раздутым трансферным окном?

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Наполи
    Наставник «Наполи» Антонио Конте эмоционально отреагировал на сроки трансферного окна в Европе.

    Антонио Конте
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    Антонио Конте

    «Это абсурдно. Нам приходится тренировать футболистов, которые собираются уйти, и ждать игроков, с которыми мы никогда не работали. Мы даже не знаем, в каком состоянии придут новички. В матче с "Пармой" на скамейке запасных не было ни одного полузащитника, так как вчера Яккарино и Сако ушли в аренду. Мы молились, чтобы ничего не случилось с Лоботкой и Замбо Ангисса.

    Я вижу, что футбол постоянно развивается, но должен быть кто-то в руководстве, кто займётся этим нелепым правилом с раздутым трансферным окном. Все готовы менять правила и форматы. Конкретно это правило вредит всем тренерам и клубам. Надеюсь, в будущем всё изменится», — приводит слова Конте Football Italia.

    Календарь и таблица Серии А

    В 3-м туре чемпионата Италии «Наполи» обыграл «Парму» со счетом 2:1. Неаполитанцы в Серии А набрали 6 очков в трех встречах и идут на 4-м месте в таблице.

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