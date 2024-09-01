Конте: Кто занимается этим раздутым трансферным окном?

Наставник «Наполи»эмоционально отреагировал на сроки трансферного окна в Европе.

«Это абсурдно. Нам приходится тренировать футболистов, которые собираются уйти, и ждать игроков, с которыми мы никогда не работали. Мы даже не знаем, в каком состоянии придут новички. В матче с "Пармой" на скамейке запасных не было ни одного полузащитника, так как вчера Яккарино и Сако ушли в аренду. Мы молились, чтобы ничего не случилось с Лоботкой и Замбо Ангисса.

Я вижу, что футбол постоянно развивается, но должен быть кто-то в руководстве, кто займётся этим нелепым правилом с раздутым трансферным окном. Все готовы менять правила и форматы. Конкретно это правило вредит всем тренерам и клубам. Надеюсь, в будущем всё изменится», — приводит слова Конте Football Italia.

Календарь и таблица Серии А

В 3-м туре чемпионата Италии «Наполи» обыграл «Парму» со счетом 2:1. Неаполитанцы в Серии А набрали 6 очков в трех встречах и идут на 4-м месте в таблице.