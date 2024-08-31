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    Игорь Дивеев«Химки» — ЦСКА. Онлайн
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    «Торпедо» возглавило таблицу Первой лиги после победы над «Уфой»

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    Московское «Торпедо» одержало победу над «Уфой» в выездном матче восьмого тура Первой лиги.

    Артем Соколов
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    Артем Соколов

    Матч в Уфе завершился со счетом 1:0 в пользу «Торпедо».

    Автором единственного гола стал Артем Соколов, поразивший ворота хозяев поля на 85-й минуте.

    «Торпедо» продлило беспроигрышную серию до восьми матчей.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Уфа — Торпедо 0:1
    Гол: 0:1 Артём Соколов (85') Уфа: Олег Баклов, Арсен Адамов, Денис Кутин, Владислав Адаев, Ageyan M., Gurenko A., Karpov V., Lozhkin V., Matskharashvili N., Perchenok A., Zakharov G. Торпедо: Егор Бабурин, Сергей Бородин, Егор Данилкин, Боян Роганович, Глеб Шевченко, Марио Чурич, Равиль Нетфуллин, Аршак Корян, Ираклий Манелов, Camara M. H., Chupayov A. Предупреждения: Владислав Адаев (6'), Perchenok A. (19'), Karpov V. (47')

    «Уфа» осталась на 15 месте в турнирной таблице Первой лиги — 6 очков. «Торпедо» поднялось на первую строчку — 16 очков.

    В следующем туре «Торпедо» сыграет 9 сентября на своем поле с тульским «Арсеналом», а «Уфа» 7 сентября встретится на выезде с «Шинником».

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