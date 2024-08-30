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    Зарема: Без Соболева «Спартак» стал травоядным

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    Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о предстоящем переходе нападающего «Спартака» Александра Соболева в «Зенит».

    Зарема Салихова
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    Зарема Салихова

    Ранее в «Зените» подтвердили, что Соболев подпишет контракт с клубом после углубленного медицинского обследования.

    «Во-первых, дельфины не живут в мутной воде. Во-вторых, обладают хорошим слухом. В-третьих, не боятся конкуренции с кабанами.

    А если серьезно, то при Федуне Соболев продолжал бы раздавать тумаки игрокам "Зенита" за то, что те обидеть пытались Промеса.

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    • Без Соболева "Спартак" стал травоядным. Есть еще остренькие зубки у команды, но, увы, без клыков», — сказала Салихова, словак которой передает «Спорт-Экспресс».

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