Зарема: Соболев далеко не последний, кто покинет «Спартак» в ближайшее время

, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала новость о том, что нападающий красно-белыхможет перейти в

Ранее сообщалось, что «Зенит» готов выкупить у «Спартака» Соболева за 12 миллионов евро. Еще один источник утверждает, что санкт-петербургский клуб предложил 20 миллионов, но красно-белые требуют 30.

Также писали о том, что «Зенит» может включить полузащитника Зелимхана Бакаева в сделку по Соболеву.

«Идет конкретный подогрев к уходу Соболева в стан соперника. Вернее, "Спартак" "Зениту" больше не соперник, ни в медиа плане, ни в спортивном.

Традиционные клубные Telegram-каналы закидывают фейковой информацией о стоимости трансфера, будущей зарплате игрока. Потому что дана команда "фас", нужно обелить и Малышева и Амарала.

Что сделали они с обстановкой в команде, почему главный актив не хочет больше играть за "Спартак"?

Конечно, нынешним руководителям проще нацепить на себя маску жертвы, и говорить, что просто "Зенит" перебил по деньгам, а Соболев — Иуда.

Судя по тому, как активно начали настраивать болельщиков и работать с общественным мнением, переход состоится. И думаю, Соболев далеко не последний, кто решит сменить клуб в ближайшее время», — приводит слова Салиховой «Спорт-Экспресс».