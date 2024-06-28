Источник: Руководство «Спартака» пока не приняло решение по Соболеву

Ранее сообщалось, что «Зенит» готов выкупить у «Спартака» Соболева за 12 миллионов евро. Еще один источник утверждает, что санкт-петербургский клуб предложил 20 миллионов, но красно-белые требуют 30.
Журналист «СЭ» Игорь Рабинер отмечает, что у руководства «Спартака» пока нет решения, отпускать ли форварда Александра Соболева в «Зенит».
Кроме того, он опроверг информацию о том, что Соболев тренируется спустя рукава, токсично ведет себя в коллективе и выказывает недовольство сложившейся ситуацией.
Ранее сообщалось, что «Зенит» может включить полузащитника Зелимхана Бакаева в сделку по Соболеву.
Transfermarkt оценивает стоимость Соболева в восемь миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в РПЛ 27 матчей, забил пять мячей и сделал шесть результативных передач.
«Спартак» купил Соболева в 2020 году у «Крыльев Советов» за пять миллионов евро.