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    Источник: Руководство «Спартака» пока не приняло решение по Соболеву

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    В «Спартаке» пока нет решения по поводу возможной продажи нападающего Александра Соболева.

    Александр Соболев
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    Александр Соболев

    Ранее сообщалось, что «Зенит» готов выкупить у «Спартака» Соболева за 12 миллионов евро. Еще один источник утверждает, что санкт-петербургский клуб предложил 20 миллионов, но красно-белые требуют 30.

    Журналист «СЭ» Игорь Рабинер отмечает, что у руководства «Спартака» пока нет решения, отпускать ли форварда Александра Соболева в «Зенит».

    Кроме того, он опроверг информацию о том, что Соболев тренируется спустя рукава, токсично ведет себя в коллективе и выказывает недовольство сложившейся ситуацией.

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    • Ранее сообщалось, что «Зенит» может включить полузащитника Зелимхана Бакаева в сделку по Соболеву.

    Transfermarkt оценивает стоимость Соболева в восемь миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в РПЛ 27 матчей, забил пять мячей и сделал шесть результативных передач.

    «Спартак» купил Соболева в 2020 году у «Крыльев Советов» за пять миллионов евро.

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