«Зенит» может выкупить у «Спартака» Соболева за 12 млн евро

по-прежнему заинтересован в переходе нападающего «Спартака» сообщает «Чемпионат».

«Зенит» может выкупить Соболева за 12 миллионов евро.

«Стороны обсуждали возможный трансфер. Вероятная сумма перехода, если он произойдет, будет в районе € 12 млн», — сказал источник издания.

Ранее сообщалось, что «Зенит» может включить полузащитника Зелимхана Бакаева в сделку по Соболеву.

Transfermarkt оценивает стоимость Соболева в восемь миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в РПЛ 27 матчей, забил пять мячей и сделал шесть результативных передач.

«Спартак» купил Соболева в 2020 году у «Крыльев Советов» за пять миллионов евро.