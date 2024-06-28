«Зенит» может выкупить у «Спартака» Соболева за 12 млн евро

Александр Соболев Фото: globallookpress.com
«Зенит» может выкупить Соболева за 12 миллионов евро.
«Стороны обсуждали возможный трансфер. Вероятная сумма перехода, если он произойдет, будет в районе € 12 млн», — сказал источник издания.
Ранее сообщалось, что «Зенит» может включить полузащитника Зелимхана Бакаева в сделку по Соболеву.
Transfermarkt оценивает стоимость Соболева в восемь миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в РПЛ 27 матчей, забил пять мячей и сделал шесть результативных передач.
«Спартак» купил Соболева в 2020 году у «Крыльев Советов» за пять миллионов евро.