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    «Зенит» может выкупить у «Спартака» Соболева за 12 млн евро

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    «Зенит» по-прежнему заинтересован в переходе нападающего «Спартака» Александра Соболева, сообщает «Чемпионат».

    Александр Соболев
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    Александр Соболев

    «Зенит» может выкупить Соболева за 12 миллионов евро.

    «Стороны обсуждали возможный трансфер. Вероятная сумма перехода, если он произойдет, будет в районе € 12 млн», — сказал источник издания.

    Ранее сообщалось, что «Зенит» может включить полузащитника Зелимхана Бакаева в сделку по Соболеву.

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Соболева в восемь миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в РПЛ 27 матчей, забил пять мячей и сделал шесть результативных передач.

    «Спартак» купил Соболева в 2020 году у «Крыльев Советов» за пять миллионов евро.

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