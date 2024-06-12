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    • «Зенит» может включить Бакаева в сделку по Соболеву
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    «Зенит» может включить Бакаева в сделку по Соболеву

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    «Зенит» по-прежнему заинтересован в переходе нападающего «Спартака» Александра Соболева.

    Александр Соболев
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    Александр Соболев

    Ранее сообщалось, что «Зенит» уже провел переговоры с агентом футболиста Павлом Андреевым.

    По информации «Р-Спорт», «Зенит» может включить полузащитника Зелимхана Бакаева в сделку по Соболеву.

    Как известно, Бакаев до перехода в «Зенит» выступал за «Спартак». Минувший сезон 27-летний футболист провел на правах аренды в «Аль-Вахде» из ОАЭ.

    «В "Зените" по-прежнему рассматривают кандидатуру Александра Соболева. Как показал прошедший сезон, команде Сергея Семака не хватало мощного фактурного форварда. Не исключен даже сценарий с включением в сделку Зелимхана Бакаева, отыгравшего прошлый сезон в аренде в ОАЭ», — рассказал источник агентства.

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Соболева в восемь миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в РПЛ 27 матчей, забил пять мячей и сделал шесть результативных передач.

    «Спартак» купил Соболева в 2020 году у «Крыльев Советов» за пять миллионов евро.

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