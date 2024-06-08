«Краснодар» не отпустил Кордобу в «Зенит»

пытался приобрести нападающего «Краснодара»

По информации телеграм-канал «Мутко против», «Краснодар» ответил отказом на предложение санкт-петербургского клуба, который был серьезно заинтересован в переходе одного из лидеров «быков».

Отмечается, что «Зенит» связался напрямую с колумбийским футболистом, который сразу сообщил об этом руководству «Краснодара».

Источник утверждает, что владелец «Краснодара» Сергей Галицкий был недоволен тем, что «Зенит» попытался сначала договориться с Кордобой, из-за чего переговоры между клубами были практически сразу остановлены в довольно жесткой форме.

Transfermarkt оценивает стоимость Кордобы в 12 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в РПЛ 27 матчей, забил 15 мячей и сделал шесть результативных передач.