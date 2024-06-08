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    «Краснодар» не отпустил Кордобу в «Зенит»

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    «Зенит» пытался приобрести нападающего «Краснодара» Джона Кордобу.

    Джон Кордоба
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    Джон Кордоба

    По информации телеграм-канал «Мутко против», «Краснодар» ответил отказом на предложение санкт-петербургского клуба, который был серьезно заинтересован в переходе одного из лидеров «быков».

    Отмечается, что «Зенит» связался напрямую с колумбийским футболистом, который сразу сообщил об этом руководству «Краснодара».

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    • Источник утверждает, что владелец «Краснодара» Сергей Галицкий был недоволен тем, что «Зенит» попытался сначала договориться с Кордобой, из-за чего переговоры между клубами были практически сразу остановлены в довольно жесткой форме.

    Transfermarkt оценивает стоимость Кордобы в 12 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в РПЛ 27 матчей, забил 15 мячей и сделал шесть результативных передач.

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