«Аякс» возобновил интерес к Сперцяну

Нападающий «Краснодара»может продолжить карьеру в чемпионате Нидерландов.

По информации журналиста Руди Галетти, в переходе армянского футболиста снова заинтересован «Аякс».

Летом 2023-го наблюдательный совет «Аякса» заблокировал переход Сперцяна по политическим причинам. Кроме того, сообщалось, что «Краснодар» отказался продавать хавбека в амстердамский клуб за 8,5 миллиона евро, посчитав эту сумму неприемлемой.

Источник утверждает, что представители «Аякса» уже ведут переговоры с руководством «Краснодара».

Также отмечается, что за Сперцяном следят клубы из чемпионатов Франции и Бельгии.

Transfermarkt оценивает стоимость Сперяцна в 18 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в РПЛ 29 матчей, забил 11 мячей и сделал семь результативных передач.