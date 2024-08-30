«Академия Пушкаша» — «Фиорентина»: счет матча 1:1, обзор голов

«Фиорентина» Фото: globallookpress.com
В составе гостей на 59-й минуте отличился Мойзе Кин. Хозяева ответили забитым мячом Надя Жолта уже на седьмой компенсированной минуете.
«Академия Пушкаша» смогла перевести игру в овертайм, где мячей забито не было. В итоге все решалось в серии пенальти, где точнее и удачливее оказались футболисты «Фиорентины» — 5:4.
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Академия Пушкаша — Фиорентина 1:1
Голы: 0:1 Мойзе Кин (59'), 1:1 Жолт Надь (пенальти) (90 + 7'), 1:1 Gyorgy Komaromi (пенальти) (97'), 1:1 Роландо Мандрагора (пенальти) (97'), 2:2 Артём Фаворов (пенальти) (97'), 2:2 Кристиан Куаме (пенальти) (97'), 3:3 Wojciech Golla (пенальти) (97'), 3:3 Андреа Кольпани (пенальти) (97'), 3:4 Амир Ричардсон (пенальти) (97'), 4:5 Жолт Надь (пенальти) (97'), 4:5 Кристиано Бираги (пенальти) (97') Предупреждения: Марин Понграчич (8'), Мойзе Кин (44'), Jakub Plsek (52'), Пьетро Комуццо (76'), Lamin Colley (79'), Лука Раньери (79'), Gyorgy Komaromi (81'), Артём Фаворов (90 + 2'), Кентен Масейрас (90 + 3'), Додо (90 + 8'), Пьетро Комуццо (97') Удаление: Лука Раньери (90 + 4')