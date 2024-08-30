ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алексей Игонин«Кроме футбола у меня больше ничего не было». Алексей Игонин — о «Зените», советах Бышовца и реформах детского футбола
  • 00:31
    • «Реал» потерял очки в матче с «Лас-Пальмасом»
  • 23:36
    • «Челси» уступил «Серветту», но вышел в групповой этап Лиги конференций, «Пюник» вылетел
  • 22:59
    • «Аякс» и «Бешикташ» сыграют на групповом этапе ЛЕ
    Все новости спорта

    «Фиорентина» в серии пенальти одолела «Академию Пушкаша» и пробилась в групповой этап Лиги конференций

    «Академия Пушкаша» — «Фиорентина»: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол Календарь Лиги конференций Прогнозы на Лигу конференций Лига конференций Фиорентина
    В матче квалификации Лиги конференций венгерская «Академия Пушкаша» и итальянская «Фиорентина» не смогли выявить сильнейшего, сыграв 1:1.

    «Фиорентина»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Фиорентина»

    В составе гостей на 59-й минуте отличился Мойзе Кин. Хозяева ответили забитым мячом Надя Жолта уже на седьмой компенсированной минуете.

    «Академия Пушкаша» смогла перевести игру в овертайм, где мячей забито не было. В итоге все решалось в серии пенальти, где точнее и удачливее оказались футболисты «Фиорентины» — 5:4.

    Футбол. Лига конференций. Квалификация
    Академия Пушкаша — Фиорентина 1:1
    Голы: 0:1 Мойзе Кин (59'), 1:1 Жолт Надь (пенальти) (90 + 7'), 1:1 Gyorgy Komaromi (пенальти) (97'), 1:1 Роландо Мандрагора (пенальти) (97'), 2:2 Артём Фаворов (пенальти) (97'), 2:2 Кристиан Куаме (пенальти) (97'), 3:3 Wojciech Golla (пенальти) (97'), 3:3 Андреа Кольпани (пенальти) (97'), 3:4 Амир Ричардсон (пенальти) (97'), 4:5 Жолт Надь (пенальти) (97'), 4:5 Кристиано Бираги (пенальти) (97') Предупреждения: Марин Понграчич (8'), Мойзе Кин (44'), Jakub Plsek (52'), Пьетро Комуццо (76'), Lamin Colley (79'), Лука Раньери (79'), Gyorgy Komaromi (81'), Артём Фаворов (90 + 2'), Кентен Масейрас (90 + 3'), Додо (90 + 8'), Пьетро Комуццо (97') Удаление: Лука Раньери (90 + 4')
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Интер» не оставит шансов своему сопернику
  • «Интер» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • «Лион» добудет первую победу в сезоне?!
  • «Лион» — «Страсбург». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Хватит ли Медведеву трех сетов для победы над Марожаном?
  • Марожан — Медведев. Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.30
  • Экспресс дня 30 августа
  • Сегодня в 21:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Интер — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Лион — Страсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Марожан — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 02:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Уфа — Торпедо
  • Футбол
  • Завтра в 12:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Чжэн — Нимайер
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Свитолина — Гауфф
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Рузе — Бадоса
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Наварро — Костюк
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры