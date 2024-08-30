«Академия Пушкаша» — «Фиорентина»: счет матча 1:1, обзор голов

В матче квалификации Лиги конференций венгерскаяи итальянскаяне смогли выявить сильнейшего, сыграв 1:1.

В составе гостей на 59-й минуте отличился Мойзе Кин. Хозяева ответили забитым мячом Надя Жолта уже на седьмой компенсированной минуете.

«Академия Пушкаша» смогла перевести игру в овертайм, где мячей забито не было. В итоге все решалось в серии пенальти, где точнее и удачливее оказались футболисты «Фиорентины» — 5:4.