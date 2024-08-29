Семак объяснил, почему «Зенит» подписал аргентинца Гонду

Главный тренер «Зенита»поделился мнением о новичке команды нападающем

«Он достаточно молодой нападающий. Вообще нападающий — непростая позиция. У него хорошие габариты, он умеет бороться за верховые мячи. Хороший удар, хорошая работоспособность.

Будем надеяться, что он придаст глубину нашей обойме, определенную вариативность в наших действиях.

Конечно, как и любому игроку, ему нужно адаптироваться к чемпионату, это займет определенное время. А нам в свою очередь нужно проанализировать, насколько он сейчас готов, сколько готов играть, чтобы потихоньку начинать помогать команде», — приводит слова Семака пресс-служба сине-бело-голубых.

Семак также отметил, что пока не знает, сможет ли аргентинец сыграть против «Пари НН»: «У нас всего два дня на то, чтобы принять решение, посмотреть его в тренировочном процессе, оценить его функциональные возможности для того, чтобы решить, сможет ли он играть и если сможет, то сколько».

Матч «Пари НН» — «Зенит» пройдет 31 августа, начало — в 17:30 мск.

Transfermarkt оценивает стоимость Гондоу в 10 миллионов евро.