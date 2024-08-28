Медведев: Решение по Александру Соболеву будет объявлено в четверг

Председатель правлениявысказался о возможном переходе нападающегов стан «сине-бело-голубых».

«Решение по Александру Соболеву будет объявлено в четверг. А каким оно будет — узнаете», — приводит слова Медведева «Матч ТВ».

Ранее комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев сообщал о том, что Соболев подпишет контракт с «Зенитом» до конца сегодняшнего дня.

Напомним, что нападающий был отстанен от основного состава «Спартака» в начале нынешнего сезона. В сезоне 2023/2024 Соболев провел за «красно-белых» 27 матчей в рамках РПЛ, забил 5 голов и сделал 6 голевых передач.